So bereitet sich Blau-Weiß auf das Frühjahr vor

Am 7. und 8. Jänner starten die Kicker von Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz mit sportmotorischen Tests in das Vorbereitungsprogramm auf das Frühjahr 2022. Richtig ernst wird es am Montag, 10. Jänner: Da empfängt Trainer Gerald Scheiblehner sein Team zum offiziellen Trainingsstart im Sportpark Lissfeld.

Insgesamt stehen für den Stahlstadtklub sechs Testspiele auf dem Programm. Es wird geprobt für den Ernstfall: Am 19. Februar folgt im heimischen Hofmann-Personal-Stadion gegen Lokal-Rivale Vorwärts Steyr das erste Pflichtspiel im neuen Jahr.

Die Termine

Freitag/Samstag, 7./8. Jänner: Sportmotorische Tests

Montag, 10. Jänner: Trainingsstart im Sportpark Lissfeld

Mittwoch, 19. Jänner, 18.30 Uhr: Testspiel gegen SPG Wallern/St. Marienkirchen in Wallern

Samstag, 22. Jänner, 15 Uhr: Testspiel gegen FC Wels in Wels

Samstag 29. Jänner, 16 Uhr: Testspiel gegen Admira Wacker in der Südstadt

Dienstag, 1. Februar, 18.30 Uhr: Testspiel gegen Donau Linz in Auwiesen

Freitag oder Samstag, 4. oder 5. Februar: Testspiel gegen Sturm Graz in Graz

Samstag, 12. Februar, 14 Uhr: Testspiel gegen Vienna in Wien

Samstag, 19. Februar, 14.30 Uhr: Frühjahrsstart gegen Vorwärts Steyr