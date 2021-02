Siegreicher Frühjahrsauftakt für Blau-Weiß Linz

Damit liegt Blau-Weiß mit sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Lafnitz auf Rang drei. Matchwinner war einmal mehr Fabian Schubert. In der 6. und 9. Minute trug sich der 26-jährige Mittelstürmer in die Schützenliste ein und hält damit nach 17 Pflichtspielen bereits bei 23 Toren. In der Liga ist er mit 17 Treffern die unangefochtene Nummer eins. Danilo Mitrovic (42.) und Nicolas Wimmer (56.) erzielten die weiteren Tore. Damit wurde der zweite Sieg in Folge souverän eingefahren. Für die "Jung-Austrianer" hatte Winter-Zugang Marco Djuricin in der 7. Minute zum 1:1 ausgeglichen. Der Ex-Deutschland-Legionär bekam Spielpraxis im Hinblick auf Einsätze bei den Profis.

Der nichtaufstiegsberechtigte FC Liefering setzte sich in Grödig gegen Austria Lustenau klar mit 3:1 durch und kehrte damit nach zwei sieglosen Partien vor Weihnachten auf die Erfolgsstraße zurück. Chukwubuike Adamu (21.), Nicolas Seiwald (45.) und Alexander Prass (69.) fixierten den Lieferinger Heimerfolg.

Während die zweite Mannschaft der Wiener Austria also eine deutliche Niederlage zum Start der 14. Runde kassierte, gab es für das Farmteam von Rapid ein rares Erfolgserlebnis. Mit einem 1:0 gegen SKU Amstetten beendete die Truppe von Coach Steffen Hofmann eine Serie von neun sieglosen Partien, in denen man gleich siebenmal verloren hatte. Zum erst zweiten Mal durfte man 2020/21 über drei Punkte jubeln. Als Belohnung wurde die "Rote Laterne" an den Lokalrivalen aus Favoriten weitergereicht.

