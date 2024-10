1:1 - Erstes Wattener Heim-Saisontor kostete Blau-Weiß den Sieg

Dank klarer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte und eines Freistoßes von Matthäus Taferner (83.) kamen die Wattener in der neunten Runde der Fußball-Bundesliga gegen Blau-Weiß Linz zu einem 1:1 (0:1) und vergrößerten als Neunter den Vorsprung auf Schlusslicht GAK auf fünf Punkte.

Lesen Sie auch: Dortmund verlor bei Union Berlin, Leverkusen gegen Kiel 2:2

Blau-Weiß, das dank eines Eigentors von Jamie Lawrence (29.) schon auf dem Weg zum Sieg schien, versäumte es aufgrund einer schwachen zweiten Hälfte, zumindest bis Sonntag mit Tabellenführer Sturm Graz gleichzuziehen. Die Scheiblehner-Elf liegt zwei Punkte hinter dem Meister vorerst auf Rang drei.

Blau-Weiß-Chancen nach lauem Start

Beide Teams schickten jeweils zwei Neue in die Startelf. Bei der WSG waren das im Vergleich zum 3:1 über den WAC Lennart Czyborra und Lukas Sulzbacher, aufseiten der Linzer Alexander Schmidt und Silvan Wallner. Fahrt nahm die Partie erst nach rund 20 Minuten auf. BW-Goalgetter Ronivaldo köpfelte am Tor vorbei (18.), wenig später klärte die WSG nach gefährlichem Köpfler von Fabio Strauss knapp vor der Linie (21.).

Die Tiroler wurden nun aktiver, verzeichneten etwa einen geblockten Schuss von Cem Üstündag (28.). Just in dieser Phase geriet die WSG durch eine unglückliche Aktion aber in Rückstand. Einen scharfen Stanglpass kickte der Richtung Tor laufende Lawrence ins eigene Gehäuse. Blau-Weiß bekam Oberwasser, ließ Ball und Gegner laufen und drückte auf den zweiten Treffer. Bei der besten Aktion setzte Ronivaldo den Ball nach schöner Offensivaktion an die Außenstange (35.).

Bild: GEPA pictures/ Daniel Schoenherr

Die WSG hatte den sprichwörtlichen Schuss gehört und eröffnete die zweite Hälfte mit viel Druck. Ein Sulzbacher-Roller aus der Drehung ging aber vorbei am langen Eck (46.), auch ein Okungbowa-Köpfler nach Freistoß verfehlte sein Ziel (54.). Die Gäste taten sich im Spielaufbau nun ziemlich schwer, kamen ihrerseits aber zu zwei Möglichkeiten. Simon Seidl prüfte nach Konter aus spitzem Winkel Adam Stejskal (51.), der WSG-Goalie war auch bei einem Ronivaldo-Kopfball aufs kurze Eck zur Stelle (55.).

Das spielerische Übergewicht lag in der zweiten Hälfte zwar klar aufseiten der Hausherren, in der Offensive blieb man aber weitgehend harm- und ideenlos. Eine Standardsituation brach schließlich den Bann und bestrafte den Leistungsabfall der vorne fast völlig abgemeldeten Oberösterreicher: BW-Tormann Andreas Lukse verschätzte sich beim Freistoß von Taferner ordentlich und ließ den Ball passieren. Ein WSG-Powerplay im Finish blieb unbelohnt.

Hören und schauen Sie die neue Folge von der OÖN-Fußballsendung Matchplan:

Matchplan #044 LASK - Klagenfurt | WSG Tirol - BW Linz Alle Folgen "Der LASK ist momentan noch ein sehr fragiles Gebilde, wo Kleinigkeiten über Erfolg und Misserfolg entscheiden können", sagt OÖN-Sportredakteur Günther Mayrhofer nach dem Auftaktspiel der Schwarz-Weißen in der Conference League.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.