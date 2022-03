Seidl war nicht einmal von Corona zu bremsen

Zwei oberösterreichische Zweitligisten feierten ihren ersten Sieg des Jahres: Sowohl Vorwärts Steyr (2:1 in Innsbruck) als auch Blau-Weiß Linz (3:0 gegen Lafnitz) durften erstmals im Frühjahr drei Punkte bejubeln.

Danilo Mitrovic brachte Blau-Weiß Linz in Führung, Matthias Seidl legte das 2:0 nach (61.) und setzte seinen Erfolgslauf fort: Der 21-Jährige, im Sommer vom Salzburger Regionalligisten Kuchl gekommen, hält in seiner ersten Profi-Saison bei elf Pflichtspieltreffern und sieben Vorlagen. Nicht nur deswegen ist der Offensivspieler herausragend: Er zählt zudem zu jenen Kickern mit den besten Fitness-Werten.

Auch gegen Lafnitz war Seidl ein Aktivposten, obwohl er in der Vorwoche kaum trainieren konnte: Seidl hatte am Samstag nach dem St.-Pölten-Spiel einen positiven Corona-Test abgegeben und testete sich am Mittwoch frei. Von der Pause "hat man nichts gemerkt, Matthias kann laufen wie aufgezogen", sagte Blau-Weiß-Linz-Sportchef Tino Wawra, dessen Team sich neben dem Premieren-Tor des eingewechselten Anteo Fetahu auch über das Comeback von Julian Gölles freuen durfte. Wawra: "Julian ist sehr beliebt. Über seinen Einsatz hat sich das Team fast noch mehr gefreut als über den Sieg."

Freuen dürfen sich die Blau-Weiß-Fans wohl auch auf eine Vertragsverlängerung: Bei Kapitän Michael Brandner könnte es noch in dieser Woche zu einer Unterschrift kommen.

"Unser Weg zeigt nach oben"

Seit sieben Partien ungeschlagen ist Vorwärts Steyr. "Wir sind jetzt schon einige Spiele gegen gute Gegner immer wieder gleichwertig oder besser, unser Weg zeigt nach oben", sagte Steyr-Trainer Daniel Madlener. Eng wird es hingegen für den FC Juniors OÖ: Nach dem 0:4 gegen den GAK beträgt der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz schon fünf Punkte.