Seidl im Doppelpack: Erster Sommer-Transfer bei Blau-Weiß

Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz gab mit Simon Seidl den ersten

Neuzugang zur kommenden Saison bekannt. Der Bruder von Blau-Weiß-Torjäger Matthias Seidl wechselt ab Juni 2022 zum Stahlstadtklub und unterschreibt einen Vertrag bis 2024, mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Der 19-jährige Offensivallrounder kommt vom Regionalliga-West-Klub SV Kuchl, wo er in der laufenden Saison bereits fünf Treffer erzielen konnte.

„Es ist natürlich klar, dass wir durch Matthias auf seinen Bruder Simon aufmerksam wurden. Simon bringt ein ähnliches Potential mit. Auch er ist nicht den Weg über eine Akademie gegangen, sondern hat sehr früh im Erwachsenenfußball gespielt. Er bringt, wie auch sein Bruder, einen unglaublichen Ehrgeiz und eine Mentalität mit, die man in diesem Alter suchen muss. Sie wollen immer besser werden und arbeiten jeden Tag unglaublich hart. Genau solche Spieler brauchen wir in der Zukunft“, sagt BW-Sportchef Tino Wawra.

Trainer Gerald Scheiblehner: „Wir haben von Simon sowohl in einer Trainingswoche im vergangenen Sommer, als auch bei den Spielen des SV Kuchl, bereits sehr viele positive Eindrücke gewinnen können. Wir

sind davon überzeugt, dass er das Potential hat bei uns den Weg in den Profifußball zu schaffen. Simon ist extrem fleißig, hat ein gutes Gespür für Situationen im letzten Drittel und passt auch charakterlich perfekt in unser Team. Mich freut es, dass sich ein weiterer sehr guter Spieler für unseren Weg entschieden hat.“