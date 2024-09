Schlägt Blau-Weiß Linz noch einmal am Transfermarkt zu?

Am morgigen Donnerstag endet auch das Transferfenster in Österreich - im Finish der Sommer-Übertrittszeit könnte Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz noch einmal aktiv werden: Wie die OÖN erfuhren, soll sich der Klub in finalen Verhandlungen mit einem zusätzlichen Verteidiger befinden.

Aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Martin Moormann und Lukas Tursch sowie des Ausschlusses von Fabio Strauss in Klagenfurt (1:3) hat das Team von Trainer Gerald Scheiblehner speziell auf der Innenverteidiger-Position aktuell einen Engpass.

Bei einem der Kandidaten, der diese Lücke schließen könnte, soll es sich um einen schweizerisch-österreichischen Doppelstaatsbürger handeln. OÖN-Recherchen sind dabei auf jenen Mann gestoßen: Silvan Wallner vom Schweizer Erstligisten FC Zürich.

Der 22-Jährige wäre in der Defensive flexibel einsetzbar, hat in dieser Saison bereits vier Liga-Spiele und vier Partien in der Conference League-Qualifikation absolviert. Alle Einsätze bestritt er als Linksverteidiger - eine Position, für die der Schweizer Erstligist in dieser Transferzeit zwei Spieler geholt hat - die im Laufe der Saison wohl vor Wallner stehen. Weshalb ein Wechsel nach Linz Sinn ergeben würde.

Neben Wallner wurde zuletzt auch mögliches Interesse an Rapid-Kicker Aristot Tambwe-Kasengele kolportiert. Der 20-Jährige war während der Sommer-Vorbereitung bereits als Testspieler in der Stahlstadt, stand in der bisherigen Saison in allen vier Partien des zweiten Teams der Hütteldorfer in der zweithöchsten Spielklasse auf dem Platz.

Ganz egal, welchen Kicker die Blau-Weißen unter Vertrag nehmen, es wird ein Wettlauf gegen die Zeit: Am morgigen Donnerstag ist Ladenschluss - danach geht nichts mehr.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

