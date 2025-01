Schlägt Blau-Weiß Linz bei einem Liga-Rivalen zu?

Schlägt der FC Blau-Weiß Linz erneut auf dem Transfermarkt zu? Am gestrigen Mittwoch gab der Stahlstadtklub die Leihe von Elias Bakatukanda vom deutschen Zweitligisten 1.FC Köln bekannt - heute tauchte das nächste Gerücht eines möglichen Leih-Kickers auf: So sollen die Linzer an Austria-Kicker Muharem Huskovic interessiert sein.

Die Veilchen reisten am Mittwoch ohne den 21-Jährigen zum Trainingslager Richtung Belek ab. Der Offensivspieler darf sich auf Vertragsverhandlungen mit einem potentiellen neuen Verein konzentrieren, wie der Hauptstadtklub bekannt gab.

Geht es nach dem "Kurier" dürfte es sich dabei um Blau-Weiß Linz handeln. Zunächst müssten die Wiener den Vertrag mit Huskovic aber verlängern. Sein Kontrakt läuft im Sommer aus, eine halbjährige Leihe bis zum Ende seines Vertragszeitpunkts wäre nicht möglich.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

