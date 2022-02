Schlägt Blau-Weiß am Deadline-Day noch einmal zu?

Am heutigen Deadline-Day schließt auch in Österreich das Transferfenster. Am letzten Tag der Winter-Übertrittszeit könnte Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz noch einmal aktiv werden: Wie die OÖN erfuhren, steht die Verpflichtung eines Stürmers kurz vor dem Abschluss.

Nach dem Abgang von Stefano Surdanovic zu Bundesligist Admira sah sich der Stahlstadtklub nach Alternativen um - und Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner darf sich heute wohl noch über einen Neuzugang freuen: Der 19-jährige Angreifer Fally Mayulu sol zumindest bis Sommer die blau-weißen Stürmer-Sorgen beheben.

Mit seiner Körpergröße von 1,93 Meter wäre der Franzose genau der Stürmer-Typ, den die Linzer gesucht haben: Eine körperlich wuchtige Speerspitze. Zuletzt war Mayulu in der zweiten Mannschaft des deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg aktiv.