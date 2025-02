Scheiblehner machte mit Blau-Weiß Linz Schritte in Richtung Top Sechs.

Mitten in den Jubel über den Punktsieg beim 0:0 im Derby gegen den LASK machte Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner den Fans noch mehr Freude: Er kündigte die Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags an. "Wir sind uns grundsätzlich einig", erklärte der 47-Jährige.