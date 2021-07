Scheiblehner: "Das Kollektiv wird diese Saison wichtiger sein"

Die Ansprüche sind gewachsen – das merkte man auch nach dem Schlusspfiff: Der neue Trainer Gerald Scheiblehner fand selbst nach dem starken ersten Pflichtspielauftritt Dinge, die ihm noch nicht so gefallen haben: "Es war ein guter Start in die neue Saison. Die letzten 20 Minuten haben mir aber nicht so gefallen, da fehlte uns der Zugriff", sagt der 44-Jährige.