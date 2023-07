Ronivaldo weihte neues Blau-Weiß-Stadion mit Traumtor ein

Jetzt ist das Hofmann-Personalstadion des FC Blau Weiß Linz wirklich bereit für die Fußball-Bundesliga. Der erste Probegalopp auf dem Rasen verlief beim 1:2 (1:2) gegen PSV Eindhoven sehr gut. Und das bei 36 Grad Celsius zu Spielbeginn. Die Hitze verlangte den Mannschaften auch deshalb alles ab, weil die Partie über 120 Minuten lief, um sämtlichen Kaderspielern genügend Einsatzzeit zu geben.

"Und immer wieder geht die Sonne auf" - auf Wunsch von Ehrenpräsident Hermann Schellmann wurde bei der Rückkehr der Linzer Blau-Weißen in den Donaupark kurz vor Anpfiff jener Klassiker von Udo Jürgens aufgelegt - den Schellmann auch vor 26 Jahren nach dem letzten Derby gegen den LASK vor der Fusion spielen ließ. "Da bin ich auf dem Spielfeld der Linzer Gugl gestanden, und habe den Fans gesagt, dass sie ihre Blau-Weißen Fanutensilien behalten sollen." Dass es je eine Rückkehr in die Bundesliga geben würde, hätte damals aber nicht einmal er zu träumen gewagt.

Und die Sonne ging den Blau-Weißen bereits nach vier Minuten auch sportlich auf, als Ronivaldos Weitschuss aus mehr als 20 Metern genau zum 1:0 ins linke Eck passte. Ein Traumeinstand für den Spieler, den Klub und die Fans. Der Jubel war riesig - und es war nebensächlich, dass man erahnen konnte, dass diese Führung gegen das 200-Millionen-Euro teure Starensemble von PSV Eindhoven nicht lange halten würde. Bereits nach 14 Minuten glich Eindhovens Superstar Xavi Simons zum 1:1 aus (14.). Zwei Minuten später machte es die Blau-Weiße Abwehr dem Gegner beim Treffer von Pepi zu leicht (16.).

In der Folge mischten beide Teams mit Fortdauer des Spiels ordentlich durch - die Blau-Weißen hielten in jeder Formation bis zum Schluss ordentlich dagegen. Eine kleine Erleichterung gab es, weil Eindhovens Jason van Duiven nach 77 Minuten Gelb-Rot sah, und die Niederländer deshalb 43 Minuten lang mit einem Spieler weniger auskommen mussten. In der 118. Minute hätte Neuzugang Stefan Feiertag beinahe noch den Ausgleich erzielt, vergab aber alleine vor dem gegnerischen Torhüter Walter Benitez.

Die Stimmung auf den Rängen war prächtig - auch wenn das Stadion zwar ausverkauft war, aber aufgrund des Badewetters dann doch der eine oder andere Platz frei blieb. Aber es war bereits bei diesem Auftaktmatch zu merken, welchen Heimvorteil die Blau-Weißen in diesem kleinen, engen Stadion haben werden. Die Blau-Weiße Bundesliga-Heimpremiere im neuen Stadion erfolgt dann am 6. August gegen Hartberg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz Neues Blau-Weiß-Linz-Trikot wurde zu 100 Prozent aus Plastikflaschen gefertigt

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.