"Jeder Sieg ist wichtig, aber dieser war besonders wichtig", sagt Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem gestrigen 2:0-Auswärtserfolg in der 2. Fußball-Liga beim Amateurteam von Bundesligist Sturm Graz. Nach zwei sieglosen Spielen kehrte der Aufstiegskandidat in die Erfolgsspur zurück. Ausgerechnet Ronivaldo stellte mit seinem ersten Liga-Tor für die Linzer die Weichen früh auf Sieg: Nach fünf Minuten hatte der Brasilianer die Gäste mit einem scharfen Flachschuss vom Sechzehner in