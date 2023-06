Es sind jene Einheiten, die bei Fußballern wie Blau-Weiß-Torjäger Ronivaldo (34) weniger gut ankommen. Aber sie sind notwendig, um beim Liga-Start (am 29. Juli in Wolfsberg) beim ersten Heimspiel (6. August gegen Hartberg) und beim ersten OÖ-Derby (12. August beim LASK) voll in Form zu sein.