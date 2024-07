Reife Generalproben: Blau-Weiß Linz und LASK bereit für den Liga-Ankick

Souverän nahmen Oberösterreichs Fußball-Bundesligisten Blau-Weiß Linz und LASK die ersten Hürden im ÖFB-Cup: Nach dem 5:0 gegen den steirischen Regionalligisten Wildon bescherte die Auslosung Blau-Weiß ein Lokalderby gegen Hertha Wels, die Athletiker spielen nach dem 3:0 gegen Gurten in der zweiten Runde auswärts gegen Mauer (27., 28. oder 29. August).

"Ich bin mit unserem Auftritt sehr zufrieden. Wir haben keinen Torschuss zugelassen, waren sehr konzentriert", resümierte Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner, der sein Team gegen den Drittligisten in einem 4-3-3-System auf den Platz geschickt hatte. Was den 47-Jährigen besonders gefreut hat: "Alle Stürmer haben getroffen."

Neben Doppel-Torschütze Ronivaldo stellten sich auch die Zugänge Alexander Schmidt und Thomas Goiginger mit ihren ersten Pflichtspieltreffern vor. Und obwohl Torjäger Ronivaldo mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen hat, liegt bei den Linzern weiter brasilianisches Flair in der Luft: Mit Rechtsverteidiger Anderson und Sechser Lucas Dantas standen zwei südamerikanische Zugänge in der Startelf – und konnten von Beginn an überzeugen. Vor allem Mittelfeldspieler Dantas könnte sich als Glücksgriff herausstellen: "Er war schon im Frühjahr zehn Tage bei uns. Wir haben sofort gesehen, wie technisch gut, laufstark, aber auch robust er ist."

Wird Linz gar eine neue Hochburg für Brasilo-Kicker? "Wir haben diesen Markt natürlich im Auge. Anderson spricht perfekt Deutsch, das hilft bei der Eingewöhnung enorm. Und Ronivaldo schaut vor allem darauf, dass sie sich nicht nur untereinander gut verstehen, sondern auch innerhalb des Teams perfekt integriert werden", erklärt Scheiblehner.

11:1 für LASK-Auftaktgegner

Der LASK war beim 3:0 in Gurten nie gefährdet. "Ich bin aber erst dann zufrieden, wenn wir lernen, die Chancen, die wir uns sehr gut herausspielen, zu verwerten", sagte Trainer Thomas Darazs. Das Problem könnten bald zwei Spieler beheben: Adil Taoui fehlte zuletzt angeschlagen, Maximilian Entrup war nach seinem EM-Zusatzurlaub in Gurten noch nicht mit von der Partie. Am Samstag kickt der LASK die Bundesligasaison bei dessen Ex-Klub Hartberg an. Die Steirer waren beim 11:1 in Bischofshofen bereits gnadenlos.

