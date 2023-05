Peschek kämpft im alten Wohnzimmer um den Titel

Der FC Blau-Weiß Linz geht als Jäger in die entscheidende Phase im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg: Zwei Runden vor dem Saisonende liegen die Linzer vor dem heutigen Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Liga bei Rapid II (19.15 Uhr) einen Punkt hinter Leader GAK. Für einen wird das Gastspiel in der Bundeshauptstadt – der fragliche Torjäger Ronivaldo trat die Reise wie der wieder fitte Fabio Strauss an, dafür fällt Manuel Maranda fix aus – ganz besonders: Christoph Peschek.