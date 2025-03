Ohne Ronivaldo ist Alem Pasic bei Blau-Weiß erneut als Torjäger gefragt

Defensivspieler Alem Pasic traf zuletzt zweimal in Serie. (Gepa)

Im morgigen Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga beim Wolfsberger AC (17 Uhr) steht für den FC Blau-Weiß Linz die Meistergruppe auf dem Spiel. Nur mit einem Punktgewinn in Kärnten kann das Team von Trainer Gerald Scheiblehner im Zweikampf um einen Platz in den Top Sechs fix auf ein Finale in der darauffolgenden Abschlussrunde des Grunddurchgangs hoffen.