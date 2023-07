Niederlage für Aufsteiger Blau-Weiß Linz – 1:2 beim WAC

Der Aufsteiger musste sich am Samstag in der ersten Runde dem WAC auswärts mit 1:2 (0:1) geschlagen geben, Thierno Ballo fixierte mit einem Doppelpack (3., 50.) den verdienten Sieg der Kärntner. Das Tor der Oberösterreicher durch Simon Pirkl (90.) kam zu spät.

Die Partie begann mit einem Traumtor: Ballo lupfte am Sechzehner den Ball mit links vorbei an Blau-Weiß-Verteidiger Danilo Mitrovic und traf mit rechts volley ins Eck. Danach blieben die Wolfsberger am Ruder, mehr als ein von Linz-Goalie Nicolas Schmid parierter Schuss aus spitzem Winkel von Bernhard Zimmermann (25.) schaute aber vorerst nicht heraus.

Gegen Ende der ersten Hälfte wurde der WAC wieder zwingender: Nach einem Corner von Jonathan Scherzer köpfelte Dominik Baumgartner aus kurzer Distanz daneben (45.+3), wenige Sekunden später jagte Simon Piesinger den Ball aus rund vier Metern über die Querlatte. Von den Linzern war mit Ausnahme der 34. Minute - Ronivaldo forderte nach Zweikampf mit Piesinger vergeblich einen Elfmeter - in der Offensive praktisch nichts zu sehen.

Auch die zweite Hälfte startete mit einem frühen Ballo-Tor. Zunächst legte sich Zimmermann den Ball zu weit vor und vergab damit eine Eins-gegen-eins-Situation gegen Schmid, danach legte die Rapid-Leihgabe zurück auf Florian Rieder, und dessen Maßflanke verwertete Ballo per Kopf.

Blau-Weiß, mit drei neuen Spielern aus der Kabine gekommen, wurde nun offensiver. Die beste Chance auf den Anschlusstreffer vergab vorerst Paul Mensah, der nach Vorlage von Ronivaldo an WAC-Schlussmann Hendrik Bonmann scheiterte (61.). Besser machte es Pirkl - der Verteidiger verwertete eine Flanke von Julian Gölles aus wenigen Metern per Direktabnahme. Der WAC ließ sich den Vorsprung dann aber nicht mehr nehmen.

