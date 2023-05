Neues Blau-Weiß-Stadion: "Einer Eröffnung im Juli steht nichts im Wege"

OÖN: Herr Peschek, wann wird der FC Blau-Weiß Linz im neuen Stadion erstmals Fußball spielen? Christoph Peschek: Ziel ist natürlich, dass wir die neue Saison in unserem Stadion bestreiten. Wir sind nicht Bauherr, sondern künftig Mieter. Die Verantwortlichen haben uns aber gerade eben wieder versichert, dass der Zeitplan auch eingehalten werden kann. Einer Eröffnung im Juli steht also nichts im Wege. Warum ist denn ein neues Stadion so wichtig, um als Verein wachsen zu können? Das neue Stadion