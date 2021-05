Nächster Meisterkicker verabschiedet sich Richtung Bundesliga

Der nächste Meisterkicker verlässt den FC Blau-Weiß Linz Richtung Bundesliga: Bereits in der Vorwoche hatten die OÖN exklusiv über das Interesse von Bundesliga-Aufsteiger Austria Klagenfurt an BW-Mittelfeldmotor Turgay Gemicibasi berichtet - am heutigen Montag hat auch der 25-jährige Deutsch-Türke den Wechsel bestätigt.