Nach Test-Abbruch: Jetzt bangt Blau-Weiß beim Start um Strauss

Das hat es wohl auch noch nie gegeben: Beim 4:0-Testsieg von Blau-Weiß Linz über die Vienna weigerten sich in der zweiten Hälfte beide Mannschaften mit Schiedsrichter Safak Barmaksiz – der regelmäßig in der 2. Liga pfeift – weiterzuspielen.

Der Referee brach daraufhin die Partie offiziell ab. Die zweite Halbzeit wurden stattdessen vom Co-Trainer der Vienna geleitet.

Davor waren die Wogen nach einem Doppel-Ausschluss gegen Vienna-Spieler Luxbacher und Blau-Weiß-Akteur Fabio Strauss hochgegangen. Strauss hatte sich nach einem Foulspiel von Luxbacher losgerissen, der darauf mit einer leichten Berührung in dessen Kopf-Gegend reagierte. Bitter: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Strauss jetzt für das Derby nächste Woche gegen Vorwärts Steyr gesperrt wird.

Auch Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner sah laut Spielbericht des Referees Rot. Doppelt peinlich, denn Scheiblehner war gar nicht beim Spiel, sondern befand sich in Linz in Quarantäne. In Wahrheit war es Ernö Doma, der von Referee Barmaksiz auf die Tribüne verbannt wurde.

Blau-Weiß legt Protest ein

Blau-Weiß-Sportdirektor Tino Wawra, der am Freitag wie Gerald Scheiblehner ebenfalls nicht im Stadion war, bestätigt gegenüber den OÖN, dass man Protest einlegen will.

Morgen wird der Schiedsrichter-Bericht erwartet, daraufhin müssen die Linzer eine Stellungnahme abgeben. Am Dienstag findet die Verhandlung beim Senat 1 der Bundesliga statt.