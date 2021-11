Nach Revolte: Blau-Weiß ist vor Dornbirn gewarnt

Herbst-Abschluss in der 2. Fußball-Liga: Im letzten Spiel des Jahres 2021 wartet auf den FC Blau-Weiß Linz heute mit dem FC Dornbirn eine extra motivierte Mannschaft. Zuletzt hatten die Dornbirn-Spieler eine Revolte gegen Chef-Coach Eric Orie gestartet, teilten ihm vor einem Training mit, nicht mehr unter ihm spielen zu wollen. Wenige Tage später war der 53-Jährige Geschichte. Im ersten Spiel ohne Orie gab es dann gleich einen 1:0-Sieg über Innsbruck.

Finanzielle Sorgen gibt es beim Lokal-Rivalen Vorwärts Steyr vor dem morgigen Heimspiel gegen Horn: Per 30. Juni 2021 konnte der Klub bei seinem Jahresabschluss zwar ein positives Jahresergebnis aufweisen, für die kommende Saison kann man aktuell aber noch kein ausgeglichenes Budget präsentieren. Die Corona-Krise trifft die Rotweißen schwer – die Lizenz sei aber nicht in Gefahr. Nahe am ersten vollen Erfolg nach zwölf sieglosen Spielen war der FC Juniors beim 2:2 unter tiefwinterlichen Verhältnissen in Lafnitz. Ausgerechnet Ex-Spieler Nicolas Meister (56./62.) glich die 2:0-Führung der Juniors durch Altunbas (28.) und Radulovic (38.) aus. (rawa)