Lob von Pacult nach dem 0:0: "Man muss Blau-Weiß Linz gratulieren"

"Auswärts ein Punkt und daheim gewinnen – so wird man eigentlich Meister", resümierte Klagenfurt-Trainer Peter Pacult nach dem 0:0 in der Fußball-Bundesliga bei Blau-Weiß Linz mit einer Prise Ironie. Bei seinem Gegenüber, bei Blau-Weiß-Coach Scheiblehner, ist es aktuell noch umgekehrt: Auswärts gelangen bereits zwei volle Erfolge, im neuen Hofmann-Personal-Stadion wartet sein Team aber auch nach der Nullnummer gegen die Kärntner weiter auf den ersten Heimsieg.

Scheiblehner lässt das kalt: "Das ist bei uns null Thema. Es geht um Punkte und Leistungen. Diese war gegen Klagenfurt wieder sehr reif und ein weiterer Schritt nach vorne. Der erste Heimsieg wird kommen. Wir gewinnen dafür auswärts." Das torlose Remis geht auch in Ordnung: In der ersten Halbzeit mussten sich die Linzer noch bei Tormann Nicolas Schmid bedanken, der nach seiner Angina rechtzeitig fit geworden war, nach der Pause übernahm Blau-Weiß Linz das Kommando.

In der Schlussphase hatte das Heimteam Glück: Der Videoreferee schaltete sich bei einem Tor des Klagenfurters Karweina ein – vor dem Konterangriff war Florian Jaritz aus kürzester Distanz der Ball an die Hand gesprungen. Eine Entscheidung, die Pacult verärgerte: "Ich warte nur mehr darauf, dass man beim Skifahren sagt, die Skirennläufer dürfen die Hände nicht mehr zu Hilfe nehmen, was auch eine natürliche Bewegung ist. Beim Fußball ist es genauso eine natürliche Bewegung, wenn dich einer aus einem Meter anschießt." Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner äußerte Verständnis für seinen Trainerkollegen: "Ich glaube, dass man die Handspiel-Regel nie wirklich in den Griff bekommt. Aber verbesserungswürdig ist sie allemal."

Fünf Spiele ungeschlagen

Trotz der VAR-Entscheidung konnte aber auch Pacult mit dem Punkt leben. "Wir nehmen den Punkt mit. Blau-Weiß ist in der Liga angekommen, man muss ihnen gratulieren. Auch das neue Stadion ist toll." Die Linzer bestätigten ihre tolle Form der vergangenen Wochen: Seit fünf Pflichtspielen ist Blau-Weiß ungeschlagen, blieb davon auch drei Mal ohne Gegentor. "Wir haben unsere Art, in der Bundesliga Fußball zu spielen, gefunden", sagt Scheiblehner. Und nächste Woche tritt sein Team dann wieder auswärts an.

Im Cup gegen Altach

Bei der Auslosung zum Cup-Achtelfinale gab es für die Blau-Weißen wohl gemischte Gefühle: Mit dem SCR Altach erhielt man einen Gegner auf Augenhöhe. Da hätte man es mit Auswärtsspielen gegen Salzburg oder Sturm viel schlimmer erwischen können. Allerdings findet die Partie in Altach statt – noch länger hätte die Anreise nicht sein können.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.