Live: Blau-Weiß Linz und Vorwärts Steyr im Titel- und Abstiegskampf

Die Blau-Weißen sind im Titelkampf auf fremde Hilfe angewiesen. Daheim gegen die Sturm Graz Amateure muss man sowieso einmal gewinnen. Zudem müsste auch Tabellenführer GAK in Dornbirn Punkte abgeben, um es am Ende zu schaffen.

Im Unterschied zu den Blau-Weißen hat es der SK Vorwärts Steyr selbst in der Hand, sein Schicksal zu bestimmen. Nur mit einem Sieg bei der Admira kann die Mannschaft von Trainer Daniel Madlener den Klassenerhalt schaffen. Bei jedem anderen Ergebnis sind die Niederösterreicher gerettet, für die das heutige Match Erinnerungen weckt: Genau vor einem Jahr verloren die Niederösterreicher in der letzten Runde gegen den LASK 1:3, und mussten in die zweite Liga absteigen.

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

