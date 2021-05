Der Titelkampf in der 2. Fußball-Liga wird zu einem echten Krimi: Drei Runden vor dem Saisonende ist das Topduo um Liefering und Blau-Weiß Linz punktgleich mit 59 Zählern an der Spitze. Die Jung-Bullen übernahmen mit dem 4:1-Auswärtssieg bei Vorwärts Steyr den Platz an der Sonne, Blau-Weiß liegt nach dem torlosen Remis gegen Lafnitz nur ein Tor dahinter.