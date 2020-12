Letztes Tor von Schubert?

Die zweite Fußball-Liga ist in der Winterpause – für Blau-Weiß Linz geht es am Dienstag bei Kapfenberg (18 Uhr) im Cup aber noch einmal in die Verlängerung.

Ob es der letzte Auftritt von Fabian Schubert im königsblauen Trikot sein wird? Beim 2:0 im Derby gegen den FC Juniors OÖ machte der 26-Jährige sein 21. Pflichtspieltor im Herbst, führt mit 15 Treffern die Zweitliga-Torschützenliste an. Das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt – erste Anfragen hat der Kärntner aber schon abgelehnt. Blau-Weiß will um seinen Top-Stürmer kämpfen. "Wir werden ihm auf jeden Fall ein Angebot machen. Ich will mir nicht vorwerfen lassen, dass ich es nicht probiert habe", sagt Sportchef Tino Wawra.

Gut in Form war im Herbst-Finish auch Vorwärts Steyr: Mit dem 1:1 gegen Dornbirn holte das Milot-Team in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte. (rawa)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.