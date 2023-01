Laut OÖN-Info: Peschek wird neuer Geschäftsführer bei Blau-Weiß Linz

Am heutigen Dienstagabend ist dann doch noch (blau-)weißer Rauch aufgestiegen: Christoph Peschek wird neuer Geschäftsführer von Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz. "Wir haben uns geeinigt. Christoph Peschek wird neuer Geschäftsführer bei Blau-Weiß Linz", bestätigt BW-Vorstand Sargon Mikhaeel auf OÖN-Nachfrage.

Nach einem echten Verhandlungsmarathon wurde der ehemalige Geschäftsführer von Rapid Wien auch in der blauweißen Vorstandssitzung durchgewunken:

Der 39-Jährige wird alleiniger Geschäftsführer des Stahlstadtklubs und folgt auf Stefan Reiter.

Aus einer Doppellösung gemeinsam mit Manuel Wellmann wurde am Ende nichts. Wellmann wird aber als hauptberuflicher Prokurist dem Klub erhalten bleiben. Am 1. Februar startet Peschek seine neue Aufgabe in Linz – der Vertrag läuft über zweieinhalb Jahre. Am Donnerstag will ihn der Verein offiziell bei einer Pressekonferenz vorstellen.

