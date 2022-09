Krainz nimmt Umweg in die Bundesliga

"Es gibt angenehmere Aufgaben", sagte Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner vor dem morgigen Auswärtsspiel in der 2. Fußball-Liga beim FAC (10.30 Uhr). Die Wiener wurden in der Vorsaison Zweiter und stehen auch heuer mit Platz fünf gut da. Scheiblehner: "Personell haben sie sich stark verändert, von der Art und Weise her aber nicht. Sie sind kompakt und unangenehm zu bespielen."

14 Spieler holte der FAC, 16 verließen den Klub – darunter Torjäger Anthony Schmid (Lustenau), Lukas Gütlbauer (Wolfsberg) oder David Ungar (Ried) in die Bundesliga. Einer, der gerne auch im Oberhaus gelandet wäre, ist Blau-Weiß-Zugang Marco Krainz, FAC-Kapitän der Vorsaison. "Wir hatten eine herausragende Saison. Ich wollte im Sommer aber etwas Neues probieren, wollte einen Schritt höher gehen." Am Ende landete er bei Blau-Weiß: "Die Bundesliga war mein Ziel, es hat sich aber nichts ergeben. Blau-Weiß hat eine Vision und genaue Vorstellungen, ich bin mit dem Wechsel sehr zufrieden."

Über den Umweg Blau-Weiß bleibt für den 25-Jährigen die Bundesliga das große Ziel: "Wir haben einen super Trainer, einen Topkader und mit Tino Wawra einen richtig starken Mann im Hintergrund. Es ist alles angerichtet." Jetzt müssen nach vier Niederlagen in den ersten neun Runden Siege folgen.

Teamgefüge ist großer Trumpf

Krainz bewahrt die Ruhe: "Wenn wir in einen Flow kommen, werden wir bald ganz vorne stehen." Gegen seinen Ex-Klub soll der Startschuss folgen. Krainz: "Das Trainerteam um Chefcoach Mitja Mörec kann dich besser machen, sie bekommen kaum Gegentore. Der große Faktor ist aber das Teamgefüge. Und was ich von Ex-Kollegen mitbekommen habe, ist dieses auch beim neu zusammengestellten Team der große Trumpf." (rawa)