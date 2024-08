Kommt der neue Blau-Weiß-Goalie von Manchester United?

Laut OÖN-Informationen soll Blau-Weiß bei der Suche nach einem Ersatz für Nicolas Schmid fündig geworden sein. Der Transfer des Blau-Weiß-Torhüters zum FC Portsmouth in die zweite englische Liga soll vor dem Abschluss stehen.

Radek Vitek ist ein 20-jähriger Torhüter aus Tschechien, der in Diensten von Manchester United steht und zuletzt in der Frühjahrssaison an den englischen Viertligisten Accrington Stanley verliehen war. Auch der Wechsel des 1,98 Meter großen Hünen nach Linz soll auf Leihbasis erfolgen.

