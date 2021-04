Knackt Blau-Weiß heute Admiras Uralt-Rekord?

Ein Sieg fehlt dem FC Blau-Weiß Linz, um in der 2. Fußball-Liga Geschichte zu schreiben: Im heutigen Heimspiel (18.30 Uhr, Hofmann-Personal-Stadion) geht das Team von Trainer Ronny Brunmayr gegen den Neunten FAC Wien auf den zehnten Sieg in Serie los.

Aktuell halten die Linzer – wie sechs weitere Teams in der Geschichte der zweithöchsten Spielklasse (Ried, Pasching, LASK, Leoben, GAK, Lustenau) – bei neun vollen Erfolgen. Heute könnten die Blau-Weißen mit der Admira gleichziehen, die im Jahr 2000 mit zehn Siegen am Stück den Rekord der bisher längsten Zweitliga-Siegesserie innehat.

In Österreichs beiden Profi-Ligen können das nur der SC Wacker Wien (1955/1956) und Rapid Wien (1987) toppen: Beide blieben im Oberhaus 14 Partien ohne Punktverlust. Selbst diesen Rekord könnte Blau-Weiß bei fünf verbleibenden Runden in dieser Saison noch egalisieren. "Fünf Siege wären schön, dann könnte uns auch den Meistertitel keiner mehr nehmen", sagt BW-Coach Ronny Brunmayr mit einem Schmunzeln. "Aber das wird eine echte Challenge. Wir denken vorerst auch nur an Floridsdorf." Gegen die Wiener ist auch Torjäger Fabian Schubert wieder mit dabei: Der 26-Jährige hat gestern voll mittrainiert, einem Einsatz steht nichts im Weg.

Ein OÖ-Derby steigt in Pasching: Der FC Juniors OÖ empfängt den SK Vorwärts Steyr.