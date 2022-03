Kapitän Brandner bleibt bis 2025 an Bord

Positiver Start in die Derbywoche für Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz: Kapitän Michael Brandner verlängerte vor dem Heimspiel am Samstag gegen den FC Juniors OÖ seinen Vertrag bis 2025. "Die Entscheidung ist mir relativ leicht gefallen. Ich weiß, was der Klub für Ziele hat und will Blau-Weiß in die Bundesliga führen. Das alles aufzugeben, wäre nicht richtig gewesen", sagt der 27-Jährige.

Gerade jetzt, wo der Mittelfeldspieler auch zum Torjäger mutiert ist: In dieser Saison gelangen dem Salzburger bereits drei Treffer, zuletzt beim 3:0 gegen Rapid II. "Die Torgefährlichkeit ist immer noch ausbaufähig, aber ich bin auf einem guten Weg", schmunzelt Brandner, der mit den Linzern in dieser Saison noch viel vor hat: "Wir wollen vorne mitspielen. Würden wir am Ende unter den Top Drei liegen, wäre es eine richtig erfolgreiche Saison." Auch Sportchef war über den Vertragsabschluss überglücklich: "Uns ist eine Königs-Verlängerung gelungen. Es ist auch ein wichtiges Zeichen nach außen für die kommende Saison."

Den diesjährigen Aufstiegskampf wird man aufgrund des noch fehlenden Bundesliga-Stadions von der Ferne beobachten. Der FAC kann ihn hingegen noch einmal spannend machen: Die Wiener, die um eine Bundesligalizenz angesucht haben, könnten mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Kapfenberg auf einen Punkt an Leader Lustenau heranrücken.