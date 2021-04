Jetzt denkt Blau-Weiß auch an das "M-Wort"

"Keiner redet davon, aber so wie wir momentan spielen, ist es klar, dass wir auch Meister werden wollen." Blau-Weiß-Linz-Mittelfeldass Turgay Gemicibasi brachte es nach dem klaren 5:0-Derbysieg in der 2. Fußball-Liga gegen Vorwärts Steyr auf den Punkt. Wurde das "M-Wort" zuletzt noch bewusst gemieden, träumen mittlerweile längst mehr als nur die Fans der Königsblauen vom Titel. Und das völlig zu Recht: Der klare Heimerfolg gegen den Lokalrivalen war der siebente Sieg in Serie – im Nachtragsspiel am morgigen Dienstag gegen Amstetten könnte das Team von Trainer Ronny Brunmayr die Tabellenführung sogar ausbauen.

Einen wichtigen Anteil am Erfolgslauf hat auch der Deutsch-Türke Gemicibasi, der gemeinsam mit Michael Brandner das blau-weiße Herzstück im Mittelfeld bildet. "Wir sind eine echte Einheit, das macht unsere Mannschaft so stark. Das Trainerteam, der komplette Staff und das Umfeld – es funktioniert alles wunderbar." Im Winter hatte er bereits eine Vorahnung: "Ich habe nicht nur an mich immer den höchsten Anspruch, damals wollte mir noch keiner glauben", sagt der Sechser der Linzer mit einem Schmunzeln. Wird er sich im Sommer mit einem Titel aus Linz verabschieden? Der Vertrag des 24-jährigen ehemaligen türkischen Nachwuchsteamspielers läuft aus. Interessenten gibt es – zuletzt war auch ein Scout von seinem Jugendverein Dynamo Dresden im Hofmann-Personal-Stadion zu Gast. "Ich habe davon gehört, lasse mich aber nicht verrückt machen. Es ist alles offen", sagt Gemicibasi.

Er ist nicht der einzige begehrte Spieler des Zweitliga-Leaders: In den vergangenen Wochen saß nicht nur Rapid-Scout Martin Hiden als Beobachter in Linz auf der Tribüne – auch die deutschen Zweitligisten Darmstadt und Würzburg sowie Drittligist Ingolstadt entsandten Vertreter zu Spielen des Stahlstadtklubs. Einige werden wohl auch Toptorjäger Fabian Schubert genauer auf die Beine gesehen haben …

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at