"Wenn man in Österreich nicht bei Salzburg spielt, gewinnt man nicht jedes Jahr Titel. Es ist ein neues Gefühl für uns", kann es Blau-Weiß-Torjäger Fabian Schubert auch Tage nach dem geschafften Zweitliga-Fußball-Meistertitel noch nicht wirklich fassen. Kein Wunder also, dass die Feierlichkeiten im Lager der Linzer noch lange nicht für beendet erklärt wurden: Seit Montag residieren die blau-weißen Meisterhelden in Velden.