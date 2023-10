Heute will es Ronivaldo auch der Austria zeigen

Ronivaldo hatte in seiner Karriere bereits Beistand von "oben".

Wenn der FC Blau-Weiß Linz heute in der Fußball-Bundesliga bei der Wiener Austria (17 Uhr) gastiert, kommen vor allem bei Blau-Weiß-Linz-Stürmer Ronivaldo besondere Gefühle hoch: Auch wenn er für die Veilchen (2015 bis 2017) nie ein Pflichtspiel absolvierte, war es die emotional wohl prägendste und auch schwierigste Zeit in seiner Karriere. "Für mich wird es ein besonderes Spiel. Meine Zeit bei der Austria war leider nicht so gut, aber ich bin froh, dass ich seitdem wieder gesund bin.