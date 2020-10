Große Chance für Blau-Weiß Linz

Motivierend: Selten war für die Blau-Weißen die Chance auf den Einzug ins Viertelfinale so groß wie in dieser Saison.

Allerdings gab es in dieser Runde auch einige Überraschungen. So erwischte es nicht nur die beiden Bundesligisten Admira (3:5 im Elferschießen gegen Kapfenberg) und Wattens (0:1 gegen FAC) gegen unterklassigere Teams. Für Vorwärts Steyr war gegen den prominent besetzten Wiener Stadtligisten Vienna beim 2:3 (0:2) Endstation. Trainer Willi Wahlmüller. "Wir haben einige Veränderungen vorgenommen, die nicht so aufgegangen sind. Das war zu wenig von uns."

