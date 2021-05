1:1 in Liefering - Blau-Weiß krönt sich zum Meister

Der FC Blau-Weiß Linz feiert den größten Erfolg der noch kurzen Vereinsgeschichte seit 1997! Mit dem 1:1 im Titel-Showdown gegen Liefering feierte das Team von Trainer Ronny Brunmayr den Zweitliga-Meistertitel.

Antrieb für das entscheidende Spiel gaben die Blau-Weiß-Fans, welche ihre Mannschaft vor der Abfahrt nach Salzburg mit einer feurigen Pyro-Einlage verabschiedet haben. Das Feuerwerk auf dem Platz feuerten aber zunächst die Jung-Bullen ab: Bereits nach zwei Minuten war BW-Goalie Nicolas Schmid bei einem Weitschuss gefragt. In dieser Tonart ging es auch weiter: Luka Sucic war kurz darauf (4.) vom Sechzehner nur ganz knapp gescheitert, Benjamin Sesko (9.) vergab nach einer Hereingabe von Maurits Kjaergaard alleinstehend. In der zwölften Minute waren die Hausherren am nähesten an der Führung: Sesko traf die Stange.

Erst nach 20 Minuten kamen die Blau-Weißen besser ins Spiel, hatten durch Schubert (29., 30.) die ersten nennenswerten Torchancen. In der 32. Minute kippte das Spiel endgültig: Fabian Schubert wurde im Strafraum gefoult, der 26-Jährige trat selber an und verwandelte den Elfmeter. Es war das 33 Saisontor für den Kärntner - und ein ganz wichtiges. Kurz vor der Pause hätten die Gäste beinahe die Führung ausgebaut: Ein Kunstschuss von Innenverteidiger Nicolas Wimmer (42.) ging nur knapp daneben.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe: Eine doppelte Schrecksekunde gab es für den Stahlstadtklub in der 70. Minute: Zuerst war Lukas Wallner am Aluminium gescheitert, im Anschluss Sesko zum zweiten Mal in diesem Spiel.

Amankwah machte es spannend

Im Finish zappelte das runde Leder dann doch noch im Linzer Tor: Forson Amankwah gelang Lieferings Ausgleich (81.) - und stellte BW-Coach Brunmayr und sein Team auf eine extreme Nervenprobe. Kristijan Dobras sah in einem packenden Finish noch Gelb-Rot - doch auch in Unterzahl war der blau-weiße Wille nicht zu bremsen.

Salzburgs Unglücksrabe Sesko vergab in der Nachspielzeit den Matchball auf den Sieg - wenige Augenblicke darauf jubelten die Blau-Weiß-Kicker über den ersten Zweitliga-Meistertitel der Vereinsgeschichte. Historisch ist der Titel auch, weil es oberösterreichischen Klubs erst acht Mal vorbehalten war, den Titel in der zweithöchsten Spielkasse zu holen. Blau-Weiß holte jetzt als neunter Klub den Meisterteller.

Klagenfurt spielt Relegation

Während sowohl Blau-Weiß, als auch Liefering sowieso auf den Aufstieg verzichtet haben, holte sich Austria Klagenfurt am letzten Spieltag das Relegationsticket. Die Kärntner profitieren vom Patzer von Wacker Innsbruck (0:1 gegen den FC Juniors OÖ)) und ziehen dank eines 2:1-Auswärtssieges gegen Rapid Wien II wieder an den Tirolern vorbei.

Klagenfurt beendet somit die Saison mit 59 Punkten auf Platz drei und darf weiter auf den Aufstieg in die Bundesliga hoffen. Die Kärntner bekommen es nun in der Relegation mit dem SKN St. Pölten zu tun. Das Hinspiel findet kommenden Mittwoch in Klagenfurt statt.