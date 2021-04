Gelingt der achte Sieg?

Kann der FC Blau-Weiß Linz im heutigen Nachtragsspiel der 2. Fußball-Liga in Amstetten (18.30 Uhr) die Tabellenführung weiter ausbauen? Es wird auch eine mentale Angelegenheit: Für das Team von Trainer Ronny Brunmayr ist es das sechste Spiel binnen 18 Tagen. "Wir haben einen Lauf, da spielen die Beine keine Rolle. Es ist reine Kopfsache", sagt Mittelfeldspieler Turgay Gemicibasi. Trotzdem hat BW-Coach Brunmayr in den vergangenen Wochen besonders Acht auf die körperliche Verfassung seiner Schützlinge genommen: Seinem Team standen zuletzt immer zwei Therapeuten für Behandlungen zur Verfügung. Außerdem wurden regelmäßig die CK-Werte überprüft, um die muskuläre Situation bei den Spielern genau im Auge zu behalten. "Einige sind sicher schon am Limit", sagt Brunmayr. Ebenfalls die sechste Partie in 18 Tagen bestreitet der FC Juniors OÖ: Heute ist das Wieland-Team bei Liefering zu Gast.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at