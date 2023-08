Für Blau-Weiß Linz geht alles viel zu schnell

Das 0:5 gegen Rapid zeigte Blau-Weiß Linz erneut die Grenzen auf. Trainer Gerald Scheiblehner bleibt gelassen.

„Wir müssen das Ganze realistisch einschätzen. Wir haben in den ersten Runden Gegner gehabt, die klar über uns zu stellen sind“, sagte der 46-Jährige. Der einzige Gegner in Reichweite war Hartberg, gegen die Steirer gelang zu Hause beim glücklichen 3:3 der bisher einzige Punkt. „Wenn der Gegner Druck ausübt und wir in Stress kommen, dann treffen wir noch immer die falschen Entscheidungen.“

Gegen Rapid war Blau-Weiß Linz erneut mit der Zweikampfhärte und dem Tempo – in den Beinen und im Kopf – überfordert. Daran kann man sich gewöhnen, aber nur so weit, wie es das Potenzial der einzelnen Spieler hergibt. „Wir dürfen jetzt keine Spieler verdammen oder schlechtreden, das sind meine Spieler“, sagte der Trainer. In den kommenden Wochen wird er herausfinden, für wen es in der Bundesliga eben nicht reicht. Das Auswärtsspiel am Samstag bei Sturm Graz ist noch eine Bonuspartie – danach wird es ernst: In Tirol und nach der Länderspielpause gegen Altach müssen Punkte her.

