Ex-Bundesliga-Kicker für Blau-Weiß

Neuzugang bei Blau-Weiß Linz: Kristijan Dobras wird den Stahlstadtklub in der Rückrunde verstärken. Der in Kroatien geborene 28-jährige trainierte bereits seit Oktober bei den Blau-Weißen mit und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer zum Sommer.

Der offensive Mittelfeldspieler ist in Österreich kein Unbekannter: Über die Linzer Fußball-Akademie schafft er den Sprung zu Rapid Wien. In der höchsten Liga war er zudem für Grödig, Wiener Neustadt, Sturm Graz und Altach aktiv. Im Ausland sammelte er Erfahrungen bei Melbourne Victory in Australien und zuletzt beim kasachischen Erstligisten Irtysh Pavlodar.

Blau-Weiß-Coach Ronny Brunmayr über den Traansfer: „Es freut mich ganz besonders, dass wir nun Kristijan nicht nur auf dem Trainingsplatz, sondern auch in der Meisterschaft berücksichtigen können. Ich denke, dieser Schritt ist für beide Seiten eine „Win Win Situation“. Der Spieler hat eine herausragende Vita, hatte allerdings in den letzten beiden Jahren durch Verletzungen und wahrscheinlich auch falsche Transferentscheidungen etwas Pech. Wir wollen ihn wieder an seine alte Stärke heranführen und sein Potential voll ausschöpfen. Kristijan ist im 4-2-3-1 in der Offensive auf allen drei Positionen variabel einsetzbar und wir gewinnen mit ihm dadurch noch einmal deutlich mehr Flexibilität.“

Auch Joel Dombaxi ist nach überstandener Verletzung wieder voll einsatzfähig und wurde mit heutigem Tag wieder in die Profimannschaft integriert. Aufgrund des Bundesheeraufenthalts von Tobias Messing ist Dombaxi wieder für die Position als linker Außenverteidiger vorgesehen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.