Ersatzmann Lukse hielt für Blau-Weiß Linz das 2:2 fest

Scheiblehner kann mit dem Punktgewinn in Graz gut leben.

Beim 2:2 in der Fußball-Bundesliga gegen den GAK gab der FC Blau-Weiß Linz eine 2:0-Pausenführung aus der Hand – und trotzdem konnte man nach dem Schlusspfiff auf Seiten der Linzer mit dem Punktgewinn gut leben. "Es war alles möglich. Die erste Halbzeit hat uns gehört, in der zweiten Hälfte hat der GAK eine richtige Dynamik mit den Fans entwickelt", resümierte Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner.

Ein Halbvolley von Stürmer Ronivaldo (10.) sowie ein abgefälschter Freistoßtreffer von Kristijan Dobras (41.) verschafften den Linzern eine komfortable Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel übernahmen aber die Steirer das Kommando, kamen durch Tio Cipot (60.) und Ex-Ried- und LASK-Verteidiger Petar Filipovic (73.) zum Ausgleich. Scheiblehner: "Man gewinnt kein Spiel, nur weil man 2:0 führt. Der GAK hat bereits gegen Salzburg gezeigt, dass sie eine Comeback-Mannschaft sind. Ich bin froh, dass wir mit einem Punkt nach Hause fahren."

Der 47-Jährige ist vor allem auch deshalb zufrieden, weil sein Team im Vergleich zur Vorsaison eine klare Entwicklung durchgemacht hat. "Wir stehen jetzt nach drei Spielen mit vier Punkten da, hatten dabei Duelle mit der Austria, Salzburg und jetzt mit dem GAK. Da muss man schon zufrieden sein. Vor einem Jahr haben wir länger gebraucht, um diese Punkteanzahl zu erreichen."

Scheiblehner musste sich beim Gastspiel in der steirischen Landeshauptstadt aber auch bei Andreas Lukse bedanken: Der 36-Jährige vertrat in Graz die etatmäßige Nummer eins Nicolas Schmid, der wegen Transfergesprächen mit dem englischen Zweitligisten FC Portsmouth – die OÖN haben exklusiv berichtet – für das Auswärtsspiel freigestellt wurde. Im Finish hielt sein Ersatzmann mit einer starken Parade auch den Sieg fest. "Natürlich war es etwas ungewohnt, weil ich lange nicht mehr gespielt habe. Es hat aber großen Spaß gemacht. Es war eine turbulente Partie, zum Glück konnte ich den letzten Ball halten", sagt Lukse, der sich auch über den Karrieresprung seines Mitspielers freuen kann: "Es freut mich, dass wir den Schmidi nach England gebracht haben. Es war klar kommuniziert, dass ich als zweiter Tormann geholt wurde, jetzt bin ich einmal eingesprungen. Wir werden sehen, wie es in der kommenden Woche ist."

So viel kassiert Blau-Weiß

Sollte beim Medizincheck von Schmid nichts mehr schiefgehen, wird der Transfer wohl demnächst offiziell verkündet. Sportchef Christoph Schösswendter: "Die Gespräche stehen kurz vor dem Abschluss." Für Blau-Weiß würde sich der Transfer ein Jahr vor Auslaufen des Vertrags von Schmid auszahlen: Knapp 400.000 Euro soll er in die Klubkassen spülen. "Auf der einen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass wir unsere absolute Nummer eins gehen lassen. Für uns ist es trotzdem eine Anerkennung. Wenn das wirtschaftlich auch noch passt, ist es eine runde Geschichte." Bei der Frage nach einem Nachfolger verriet ein breites Grinsen, dass auch der leihweise Wechsel eines Tormann-Legionärs nur mehr Formsache sein dürfte. Schösswendter: "Wenn alles passt, werden wir diese Woche einen neuen Torhüter dahaben."

