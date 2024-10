Entwarnung bei Blau-Weiß-Stürmer Ronivaldo

Aufatmen beim FC Blau-Weiß Linz: Top-Torjäger Ronivaldo war bereits beim jüngsten Auswärtsspiel am Samstag in Hartberg wegen einer muskulären Überbelastung im Hüftbereich nicht fit genug für einen Startelfeinsatz gewesen, knickte nach seiner Einwechslung im Finish der Partie zusätzlich noch um und trat mit einem geschwollenen Knöchel die Heimreise an.

Erste Untersuchungen lassen die Linzer jetzt aber hoffen: Der Knöchel ist zwar weiter angeschwollen und schmerzt, die Bänder haben aber nichts abbekommen. Weshalb die Chance auf einen Einsatz beim kommenden ÖFB-Cup-Achtelfinale am Mittwoch bei Double-Sieger Sturm Graz möglich wäre. "Es ist eine kleine Chance, aber Ronivaldo wird die Reise nach Graz zumindest mitmachen. Wir werden dann am Mittwoch entscheiden, ob sich ein Einsatz ausgeht", sagt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.