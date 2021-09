Elfmeter-Festspiele bei Blau-Weiß und FC Juniors

Vier Elfmeter gab es bei der Partie zwischen Sevilla und Salzburg in der Champions League – mit der Königsklasse kann auch die 2. Fußball-Liga Österreichs mithalten: Beim 2:2-Remis des FC Juniors OÖ gegen die Young Violets zeigte Schiedsrichter Gmeiner drei Mal auf den Punkt. Zwei Mal konnten die Gäste durch Fischerauer (11.) und Martschinko (52.) auch verwerten. Wallquist (47.) und Oh (79.) trafen in Unterzahl – Juniors-Goalie Jungwirth (45.) wurde ausgeschlossen – zum Ausgleich.

Ein Elfmeter entschied auch die Partie zwischen Amstetten und Blau-Weiß Linz: Tschernegg (45.) erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das 1:0-Goldtor für die Mostviertler. Bitter für das Scheiblehner-Team: Die Linzer waren klar besser, vergaben durch Surdanovic (4.) und Brandner (23.) auch Top-Möglichkeiten.

Mit Freitag soll es vorwärts gehen

Gelingt Schlusslicht SK Vorwärts Steyr heute ausgerechnet daheim gegen Tabellenführer Austria Lustenau ein erster Schritt aus der Krise? Mithelfen, dass es bei Steyr wieder vorwärts geht, will auch Christoph Freitag: Der 31-Jährige, der im Sommer als neuer Leithammel verpflichtet wurde, wurde bisher immer wieder von Verletzungen gestoppt. Zuletzt gegen die Young Violets musste er schon nach zwölf Minuten mit einer leichten Gehirnerschütterung vom Platz. "Ich glaube, es war die bereits vierte in meiner Karriere", sagt Pechvogel Freitag. Auch von sportlichen Rückschlägen lässt sich der Mittelfeldspieler nicht aus der Bahn werfen: "Wir konnten noch keinen Spirit entwickeln, brauchen einfach ein Erfolgserlebnis."