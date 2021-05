Es ist eine historische Chance, die der FC Blau-Weiß Linz am Sonntag mit dem Gewinn des Meistertitels in der 2. Liga mit einem Punktegewinn gegen Verfolger Liefering beim Schopf packen möchte. Wie oft im Leben holt man als Fußballer schon einen Titel im Profifußball? Sehr viele schaffen es nie, in der österreichischen Bundesliga muss man es schon zu Salzburg schaffen, um die Garantie zu haben – davon sind auch die Blau-Weißen Leistungsträger noch weit entfernt.