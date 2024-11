Frage des Glaubens: Spielt Silvan Wallner nicht mehr für Blau-Weiß Linz?

Kann der FC Blau-Weiß Linz im Heimspiel am Sonntag in der Fußball-Bundesliga gegen Salzburg (14.30 Uhr, Hofmann Personal Stadion) die nächste Sensation liefern? In zwei der bisherigen drei Duelle seit dem Aufstieg in die Bundesliga blieb das Team von Trainer Gerald Scheiblehner gegen die Bullen ungeschlagen. Es ist aber nicht die einzige Glaubensfrage, welche die Linzer zuletzt beschäftigt hat.