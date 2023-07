Ehemalige Legenden drücken der blau-weißen "Notgeburt" die Daumen

Blau-Weiß Linz will auch in der Bundesliga jubeln.

1997 waren es nach der Fusion mit dem LASK sowie der Auslöschung des FC Linz (ehemals Voest Linz) Tränen der Trauer gewesen – 26 Jahre später waren es Freudentränen: Der Nachfolgeverein FC Blau-Weiß Linz setzte sich im Sommer in einem packenden Zweitliga-Titelkampf gegen den GAK durch, am Samstag geht der Klub mit dem Auswärtsspiel bei Wolfsberg (17 Uhr) in der Fußball-Bundesliga in eine neue Ära.