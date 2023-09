Dieser Blau-Weiß-Youngster steht vor seinem Bundesliga-Debüt

Wer steht am Samstag im Spiel der Fußball-Bundesliga gegen Austria Klagenfurt im Tor des FC Blau-Weiß Linz? Es dürfte wohl zu einem Startelf-Debüt kommen. Weil mit Einser-Goalie Nicolas Schmid (krank) und dessen eigentlichem Ersatzmann Andreas Lukse (Meniskusverletzung) weiterhin zwei Tormänner ausfallen, wird wohl Youngster Kevin Radulovic seine Premiere im Oberhaus feiern.

Der 21-Jährige wurde von Kooperationsklub Wallern/St. Marienkirchen zurückbeordert und stand schon beim gestrigen 2:0 im ÖFB-Cup gegen Draßburg im blau-weißen Tor. "Er hat es gegen Drassburg schon gut gemacht, wenngleich wir wissen, dass gegen Klagenfurt wohl mehr Schüsse auf sein Tor kommen werden. Er ist ein junger Spieler mit Potential, wir haben vollstes Vertrauen in ihn", sagt BW-Coach Gerald Scheiblehner.

Sein Team strotzt nach dem 1:0-Sensationssieg bei Salzburg nur so vor Selbstvertrauen, will auch im fünften Pflichtspiel hintereinander ungeschlagen bleiben. Trotzdem bremst BW-Coach Scheiblehner vor zu hoher Erwartungshaltung: "Der Sieg gegen Salzburg war für die Stimmung sehr wichtig. Wir wissen aber auch, dass dieses Spiel jetzt wieder vorbei ist und die nächste schwierige Aufgabe wartet. Auch gegen Klagenfurt ist etwas möglich - wir gehen in der Bundesliga aber in kein Spiel als Favorit. Wir sind maximal auf Augenhöhe."

Blau-Weiß-Linz-Trainer Gerald Scheiblehner im OÖN-Interview:

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

