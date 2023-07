Am Mittwoch wird das Linzer Hofmann-Stadion mit einem Festakt im Freien offiziell eingeweiht. Im OÖNachrichten-Interview gibt Geschäftsführer Christoph Peschek einen Einblick in die neue Welt des Fußball-Bundesliga-Aufsteigers, der sich durch das neue Stadion über Zusatzeinnahmen in Millionenhöhe freuen kann.