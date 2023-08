Derby-Vorboten: Schlümpfe, die von Brücken baumeln und ein origineller Konter

Am Samstag treffen der LASK und der FC Blau-Weiß Linz erstmals nach 26 Jahren wieder in der Bundesliga aufeinander Die Vorboten des ersten Oberhaus-Derbys nach langer Zeit zwischen den beiden Rivalen sind in der Stadt schon zu sehen.

Während vor dem jüngsten Grazer Derby zwischen dem SK Sturm und dem GAK Fans der Schwarz-Weißen mit einer geschmackslosen Aktion auf sich aufmerksam machten, und einen roten Schweinekadaver (Anm.: in Anlehnung auf den roten Stadtrivalen) von einer Autobahnbrücke baumeln ließen, kam es in den vergangenen Tagen auch in Linz zu einem ähnlichen Vorfall: Blau-Weiße Stoff-Schlümpfe baumelten auf Galgen von der Überführung bei der Unteren Donaulände, Graffitis mit Schlümpfen im Fadenkreuz wurden auf Züge geschmiert. Zur Erklärung: Die Comicfiguren gelten für die Fans aus dem LASK-Lager als Symbole für den unbeliebten Stadtrivalen.

"Die beiden Mannschaften treffen das erste Mal seit 26 Jahren in der Bundesliga wieder aufeinander, dementsprechend emotional ist der Spieltag“, sagt Einsatzleiter Michael Hubmann vom Stadtpolizeikommando Linz im OÖN-Gespräch. „Mit unseren Maßnahmen stellen wir uns darauf ein und werden alles daransetzen, um Auseinandersetzungen zu verhindern", wirft die Exekutive bereits vor dem brisanten Duell am Samstag ein genaues Auge auf die Derby-Vorboten.

Mehr zum Thema Linz Linz Linzer Derby am Samstag: Polizei rüstet sich für "Hochrisikospiel" LINZ. Zum ersten Mal seit 26 Jahren kommt es am Samstag zu einem Linzer Derby in der Fußball-Bundesliga. Linzer Derby am Samstag: Polizei rüstet sich für "Hochrisikospiel"

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Blau-Weiß-Fans sammeln Stofftiere

Die Provokationen der LASK-Fans ließen die Blau-Weiß-Anhänger vorerst noch kalt. Sie reagierten mit einem originellen Konter auf die "erhängten" Stoff-Schlümpfe. "Während der Stadtrivale Stoffschlümpfe an Brücken „aufhängt“, haben wir uns dazu entschlossen Stofftiere zu sammeln und sie für bedürftige Familien zu spenden", heißt es in einer Aussendung des "Stahlstadt Kollektivs", dem Dachverband der blauweißen Fanszene.

Beim nächsten Blau-Weiß-Heimspiel gegen den Rapid Wien sollen daher gut erhaltene und saubere Stofftiere mitgenommen und beim Stadion abgegeben werden. Sie werden anschließend an die Volkshilfe OÖ übergeben. Das "Stahlstadt Kollektiv" weiter: "Unsere Solidarität mit bedürftigen Kindern und Familien: Stofftiere gehören in Kinderhände, nicht an Brücken!"

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

OÖN TV: Sportredakteur Harald Bartl analysiert die Ausgangslage vor dem Linzer Derby

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.