Der Neuling gegen den Bundesliga-Routinier

Seit vier Pflichtspielen ist der FC Blau-Weiß Linz bereits ungeschlagen – diese Serie wollen die Linzer heute in der Fußball-Bundesliga gegen Klagenfurt (17 Uhr, Hofmann-Personal-Stadion) ausbauen. Dabei wird es auch zu einem speziellen Trainerduell kommen: Mit dem blau-weißen Aufstiegscoach Gerald Scheiblehner trifft ein Bundesliga-Neuling (acht Bundesligaspieler als Trainer) auf den aktuell Erfahrensten im Oberhaus: Austria-Klagenfurt-Trainer Peter Pacult stand bereits in 251 Erstliga-Spielen als Chef an der Seitenoutlinie.

"Er hat unglaubliche Stationen hinter sich. Ich könnte sicher noch viel von ihm lernen", streut Scheiblehner seinem heutigen Gegenüber Rosen. Mit dem Einzug in die Meisterrunde gehörte Klagenfurt in den beiden jüngsten Spielzeiten zu den positiven Überraschungen – in der bisherigen Saison sind die Kärntner Violetten sogar dabei, sich selbst zu übertreffen: Nach acht Runden hatte das Pacult-Team bisher noch nie so viele Punkte angeschrieben, so viele Siege eingefahren, so viele Tore geschossen und so wenige Gegentreffer kassiert. Doch der 63-jährige Wiener lässt keine Euphorie aufkommen. "Wir haben noch nichts erreicht." Warum es beim heutigen Gegner so gut läuft, dafür hat auch Scheiblehner eine Erklärung: "Sie agieren sehr kompakt und spielen mit wenig Risiko. Klagenfurt hat eine routinierte Mannschaft, das Team zeigt eine klare Handschrift des Trainers, den nichts so schnell aus der Bahn wirft."

Klagenfurts Trainer Pacult Bild: APA/Erwin Scheriau

Wimmer-Rückkehr nach Linz

Ob es auch Parallelen gibt? "Wir gehören beide wohl zu den strengeren Trainern, die ein großes Augenmerk auf Disziplin legen. Grundsätzlich ist es bei uns beiden so: Wenn man Leistung bringt und Gas gibt, hat man gute Chancen, zu spielen. Einen guten Schmäh hat er auch, ich hoffe, da kann ich auch mit", sagt Scheiblehner mit einem Schmunzeln.

Einer, der beide Trainer bestens kennt, ist Nicolas Wimmer. Der 28-jährige Abwehrchef der Klagenfurter trifft erstmals auf seinen Ex-Klub: 2021 schaffte der Verteidiger vom damaligen Zweitligisten aus Linz den Sprung in die Bundesliga. "Abgesehen von den Spielausrichtungen sind sie sich gar nicht so unähnlich. Beide sind sehr akribisch, haben fitte Mannschaften und können auch einmal lauter werden", sagt Wimmer.

Vor allem seinem ehemaligen Coach Scheiblehner hat er viel zu verdanken: "Ohne Scheibi wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Er hat mich 2012 zu Donau Linz geholt und später auch zu Vorwärts Steyr. Wir haben viele Jahre gemeinsam verbracht." Der 46-Jährige hat im gebürtigen Pichlinger auch Fähigkeiten gesehen, die anderen verborgen geblieben sind: "Er hat mich vom Zehner zum Innenverteidiger umfunktioniert. Und so habe ich es nach oben geschafft."

