Das neue Trikot des FC Blau-Weiß Linz mit einem Querpass zum SK Vöest

LINZ. Im Pöstlingbergschlössl – hoch über den Dächern von Linz und mit guter Sicht auf das neu eröffnete Hofmann-Personal-Stadion – präsentierte der FC Blau-Weiß Linz gestern sein Heimtrikot für die erste Bundesliga-Saison. "Das Design erinnert bewusst an das SK-Vöest-Trikot aus den Achtziger Jahren. Wir leben in der Gegenwart, trotzdem darf ein Schwenk in die Vergangenheit auch sein", sagte Geschäftsführer Christoph Peschek bei der gestrigen Präsentation.