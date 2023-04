Neuer Stadionsponsor und Trainerverlängerung bei Blau-Weiß

Wenn der FC Blau-Weiß Linz ab Sommer seine neue Heimstätte bezieht, wird dieses "Hofmann Personal Stadion" heißen. Am heutigen Donnerstag gab der Fußball-Zweitligist den neuen, alten Stadionsponsor für die neue Arena bekannt.

Der Personaldienstleister mit Sitz in St. Florian hat schon das blau-weiße Ausweichstadion auf der Verbandsanlage mit seinem Schriftzug geziert. Bereits damals wurde dem Unternehmen zugesichert, bei Interesse auch das neue Stadion als Namenspatron zu bewerben - eine Chance, die ergriffen wurde. Die Partnerschaft wurde über drei Jahre abgeschlossen.

"Wir unterstützen Blau-Weiß seit mehreren Jahren. Ein großer Baustein wurde vor zwei Jahren mit der Namensgebung des Hofmann Personal Stadions in der Daimlerstraße gelegt. Die positive Entwicklung ist von allen Seiten erkennbar und wir gestalten diese gerne mit", sagt Helmut herzog, Geschäftsführer von Hofmann Personal.

Scheiblehner verlängert bis 2025

Gerald Scheiblehner wird die Linzer im neuen Stadion aufstellen: Sein Vertrag wurde bis 2025 verlängert, wie der Klub heute ebenfalls bekanntgab. "Die Entscheidung ist mir nicht schwer gefallen. Wir haben eine Mannschaft mit hochtalentierten Spielern, ein Betreuerteam mit viel Leidenschaft - ich gehe einfach extrem gern auf den Platz. Zudem haben wir mit Christoph Peschek eine neue Energie bekommen. Ich bin gerne an einem Ort, an dem ich von motivierten Menschen umgeben bin", sagt Scheiblehner zu seiner Entscheidung. Jetzt will er sich wieder voll auf die die Geschehnisse auf dem Rasen konzentrieren: "Wir haben große Ziele."

Auch BW-Geschäftsführer Christoph Peschek freut sich über die Verlängerung seines Erfolgstrainers: "Die Handschrift des Trainers ist klar erkennbar. Ich konnte mir in den vergangenen Wochen selber die Meinung davon machen, dass die Entwicklung und der eingeschlagene Weg richtig sind. Ich bin menschlich und fachlich begeistert von ihm. Es war in der aktuellen Phase der Saison auch wichtig, Klarheit auf der Position des Cheftrainers zu haben."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.